Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: матч с «Уфой» получился сложным. Они играют в простой, но эффективный футбол

Карпин: матч с «Уфой» получился сложным. Они играют в простой, но эффективный футбол
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уфой» (0:0).

«Не думаю, что незабитый пенальти как-то повлиял на команду. Не понравились некоторые моменты. В целом матч получился сложным. «Уфа» играет в простой, но эффективный футбол», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Напомним, на 9-й минуте встречи нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не сумел реализовать пенальти. Это второй незабитый одиннадцатиметровый в карьере Полоза. Первый промах случился месяц назад в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

«Ростов» набрал 35 очков в 28 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (24) — на 15-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Новость по теме
«Уфа» и «Ростов» сыграли вничью. Полоз опять не реализовал пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022