Карпин: матч с «Уфой» получился сложным. Они играют в простой, но эффективный футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уфой» (0:0).



«Не думаю, что незабитый пенальти как-то повлиял на команду. Не понравились некоторые моменты. В целом матч получился сложным. «Уфа» играет в простой, но эффективный футбол», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».



Напомним, на 9-й минуте встречи нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не сумел реализовать пенальти. Это второй незабитый одиннадцатиметровый в карьере Полоза. Первый промах случился месяц назад в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).



«Ростов» набрал 35 очков в 28 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (24) — на 15-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».