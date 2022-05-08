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Видеообзор победы «Локомотива» над «Рубином» в 28-м туре РПЛ

Видеообзор победы «Локомотива» над «Рубином» в 28-м туре РПЛ
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Сегодня, 8 мая, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Локомотив» и казанский «Рубин». Встреча закончилась победой «Локомотива» со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Антон Миранчук, реализовав 11-метровый удар.

«Локомотив» набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. «Рубин» с 29 очками остаётся на 13-й позиции.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Его ассистентами выступили Егор Болховитин и Кирилл Большаков. Резервным судьёй был Антон Фролов. Делегат матча — Дмитрий Башкеев, инспектор Андрей Бутенко.

Арбитром VAR выступил Анатолий Жабченко, его помощником — Александр Богданов.

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