Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Арсенала» Левашов рассказал о самом большом событии в карьере

Вратарь «Арсенала» Левашов рассказал о самом большом событии в карьере
Комментарии

Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов поделился самым большим событием в своей карьере.

«За это время в жизни много чего произошло. Сами посудите, мне удалось пройти путь от простого парня из Богородицка до вратаря премьер-лиги. Я уже не раз говорил и сейчас повторю: большим событием стала первая тренировка в спортивном комплексе «Новое поколение».

Это было в декабре 2011 года. Тогда только начинали собирать возрождающийся «Арсенал». Я приехал туда и, мягко говоря, обалдел от такого количества звёзд российского футбола. Не верилось, что буду тренироваться и играть вместе с Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Александром Филимоновым и другими титулованными игроками. Эти эмоции на всю жизнь", — цитирует Левашова пресс-служба клуба.

Новость по теме
Левашов: «Арсенал» никак не заслуживает 16-й строчки в турнирной таблице
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022