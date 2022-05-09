Вратарь «Арсенала» Левашов рассказал о самом большом событии в карьере
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Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов поделился самым большим событием в своей карьере.
«За это время в жизни много чего произошло. Сами посудите, мне удалось пройти путь от простого парня из Богородицка до вратаря премьер-лиги. Я уже не раз говорил и сейчас повторю: большим событием стала первая тренировка в спортивном комплексе «Новое поколение».
Это было в декабре 2011 года. Тогда только начинали собирать возрождающийся «Арсенал». Я приехал туда и, мягко говоря, обалдел от такого количества звёзд российского футбола. Не верилось, что буду тренироваться и играть вместе с Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Александром Филимоновым и другими титулованными игроками. Эти эмоции на всю жизнь", — цитирует Левашова пресс-служба клуба.
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