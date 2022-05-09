«Барселона» выставила Мемфиса Депая на трансфер
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Испанская «Барселона» намерена в летнее трансферное окно расстаться со своим нападающим Мемфисом Депаем. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, испанский клуб готов продать 28-летнего футболиста, чтобы выручить средства на усиление команды. Действующее соглашение с Депаем истекает в конце следующего сезона.
Напомним, Депай перешёл в «Барселону» в статусе свободного агента летом 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
Видеообзор. Победа «Барселоны» над «Бетисом» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги:
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