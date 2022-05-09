Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался переходить в «Манчестер Сити» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.
Утверждалось, что «Манчестер Сити» связался с 29-летним французским футболистом, контракт которого истекает в конце сезона. Однако Погба отказался от контракта с командой и готов принять предложение от другого клуба.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может подписать контракт с французом на правах свободного агента. При этом была информация о том, что сам Погба заинтересован в сотрудничестве с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Ожидалось, что «Манчестер Сити» может предложить форварду контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.
Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Погба провёл 20 матчей, в которых забил один гол и сделал девять результативных передач.
- 9 мая 2022
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