«Бавария» близка к подписанию хавбека «Аякса», им интересовались «Реал», «Барселона», «МЮ»
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Мюнхенская «Бавария» близка к подписанию соглашения с полузащитником амстердамского «Аякса» Райаном Гравенберхом. Об этом сообщает Fichajes.
По сведениям источника, сделка по 19-летнему футболисту обойдётся немецкому клубу в € 30 млн. Сообщается, что в подписании Гравенберха также были заинтересованы мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», а «Аякс» предлагал игроку продление контракта.
Гравенберх является воспитанником академии «Аякса». Контракт полузащитника истекает в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов.
«Атлетико» всухую обыграл «Реал» в мадридском дерби:
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