«МЮ» заинтересован в защитнике «Вильярреала», трансфер оценивается в € 60 млн

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, в 25-летнем испанском футболисте заинтересован также лондонский «Челси». Сумма отступных за Торреса составляет € 60 млн. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» пока не делал предложений по игроку, так как формированием состава команды на следующий сезон будет заниматься новый главный тренер Эрик тен Хаг и совет директоров.
В нынешнем сезоне Торрес забил пять голов в 43 матчах во всех турнирах. Его соглашение с командой истекает в 2024 году.
«Вильярреал» — «Севилья». Обзор матча. Ла Лига — 2021/2022. 35-й тур:
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