Педри может начать новый сезон в футболке с бывшим номером Иньесты и Гвардиолы

Полузащитник «Барселоны» Педри, выступающий за команду под номером 16, с нового сезона может взять себе новый номер.

19-летний футболист зарегистрировал собственный сайт, в названии которого указана цифра 8. Это может быть намёк на новый номер игрока в испанской команде.

Ранее футболку с восьмым номером в команде носили Артур Мело, Андрес Иньеста, Христо Стоичков и Хосеп Гвардиола.

Напомним, в нынешнем сезоне Педри пропустил более 110 дней (22 матча) из-за травмы подколенного сухожилия. Всего в текущем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.

«Барселона» обыграла «Бетис» в матче чемпионата Испании:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.