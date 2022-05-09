Педри может начать новый сезон в футболке с бывшим номером Иньесты и Гвардиолы

Полузащитник «Барселоны» Педри, выступающий за команду под номером 16, с нового сезона может взять себе новый номер.
19-летний футболист зарегистрировал собственный сайт, в названии которого указана цифра 8. Это может быть намёк на новый номер игрока в испанской команде.
Ранее футболку с восьмым номером в команде носили Артур Мело, Андрес Иньеста, Христо Стоичков и Хосеп Гвардиола.
Напомним, в нынешнем сезоне Педри пропустил более 110 дней (22 матча) из-за травмы подколенного сухожилия. Всего в текущем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.
«Барселона» обыграла «Бетис» в матче чемпионата Испании:
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