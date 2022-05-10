Крауч — о «МЮ»: «Олд Траффорд» стал кладбищем для футболистов и тренеров

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч высказался о кадровой политике «Манчестер Юнайтед» и о том, как клуб влияет на игроков и тренеров.
«Олд Траффорд» стал кладбищем для футболистов и тренеров. Просто посмотрите на то, как все эти люди начинают сдавать и страдают от хронической нехватки уверенности.
Да, что-то есть в аргументе о давлении, но «Манчестер Юнайтед» страдает и от чудовищной кадровой политики.
Все действия носят временный характер, футболисты подписываются на огромные зарплаты без какой-либо системы. «О, эти игроки доступны? Тогда надо брать, куда-нибудь впишутся!» В большинстве случаев, конечно, это не работает.
Если смотреть на качества, то это футболисты мирового уровня. Нельзя сказать, что Поль Погба – плохой игрок. Или тем более Криштиану Роналду и Джейдон Санчо. Но речь идёт о перенасыщении. Это как ходить в тренажёрный зал и работать только над верхней частью тела», – приводит слова Крауча Daily Mail.
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