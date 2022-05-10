«Лион» ведёт переговоры с полузащитником «Баварии»
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«Лион» заинтересован в приглашении в команду полузащитника мюнхенской «Баварии» Корентина Толиссо. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, французский клуб уже ведёт переговоры с 27-летним футболистом, у которого в конце сезона заканчивается соглашение с «Баварией».
Толиссо — воспитанник «Лиона». Он перешёл в немецкую команду в 2017 году за € 41,5 млн. В нынешнем сезоне на счету полузащитника участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
В составе «Баварии» Толиссо выиграл 14 трофеев, а в 2018 году стал чемпионом мира вместе со сборной Франции.
Футболисты, выигравшие чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч»:
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