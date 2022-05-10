Мадридский «Реал» может продлить контракт Начо до 2024 года

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо близок к продлению контракта со столичным клубом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 32-летний защитник продлит контракт с клубом до 2024 года. Несмотря на это, дата официального объявления ещё не определена.

Действующий контракт Начо истекает в 2023 году. Сообщается, что переговоры развивались быстро, как бывало между сторонами и ранее. Такие же быстрые переговоры произошли в 2021 году, когда была достигнута договорённость о подписании до 2023 года, и процесс переговоров на этот раз был аналогичным.

В июле Начо отметит 21 год в системе мадридского «Реала». Защитник стремится к несколько устаревшему в последние годы тренду под названием — «вся карьера в одном клубе».