«Наш друг Ашот спалился». Кавазашвили — о возможной смене президента РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе с поста президента РПЛ Ашота Хачатурянца.



«Кандидатом на место Хачатурянца должен быть человек, который блестяще знает футбол, очень принципиальный, который не пойдёт ни на какие уступки клубам. Только с огромной поддержкой Дюкова Ашот сохранит свою должность. Свято место пусто не бывает. Желающих огромное количество. Я более чем уверен, что господин Дюков назначит на место Ашота Рафаиловича кого-то из финансистов или продвинутого менеджера.



Единственная проблема в судейском вопросе, на чём наш друг Ашот и спалился. Он свой имидж хорошего менеджера из-за судейских передряг испортил. Более чем уверен, что Хачатурянц настолько продвинутый в финансовых вопросах человек, что не мог так легко поддаться на провокации. Пускай Ашот, уходя с должности, задаст себе вопрос, где было легче работать: в финансовом секторе, где он заработал себе дивиденды или в футбольном хозяйстве, откуда он уходит опустив низко голову.



Если бы на его месте был профессиональный ветеран футбола, к нему не было бы столько вопросов. А то, что он в школе или в институте играл, это совершенно другое дело.



Не в обиду Дюкову, но президентом РФС в принципе должен быть бывший профессиональный футболист, который знает весь спектр проблем. А Дюкова нужно назначить первым вице-президентом, который выполнял бы чисто финансовые вопросы. Дюков на сегодняшний день очень хорошо бы справился с этой задачей. Чисто футбольные дела сложно решать. Но я не говорю о том, что его нужно менять», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.