«Наш друг Ашот спалился». Кавазашвили — о возможной смене президента РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе с поста президента РПЛ Ашота Хачатурянца.
«Кандидатом на место Хачатурянца должен быть человек, который блестяще знает футбол, очень принципиальный, который не пойдёт ни на какие уступки клубам. Только с огромной поддержкой Дюкова Ашот сохранит свою должность. Свято место пусто не бывает. Желающих огромное количество. Я более чем уверен, что господин Дюков назначит на место Ашота Рафаиловича кого-то из финансистов или продвинутого менеджера.
Единственная проблема в судейском вопросе, на чём наш друг Ашот и спалился. Он свой имидж хорошего менеджера из-за судейских передряг испортил. Более чем уверен, что Хачатурянц настолько продвинутый в финансовых вопросах человек, что не мог так легко поддаться на провокации. Пускай Ашот, уходя с должности, задаст себе вопрос, где было легче работать: в финансовом секторе, где он заработал себе дивиденды или в футбольном хозяйстве, откуда он уходит опустив низко голову.
Если бы на его месте был профессиональный ветеран футбола, к нему не было бы столько вопросов. А то, что он в школе или в институте играл, это совершенно другое дело.
Не в обиду Дюкову, но президентом РФС в принципе должен быть бывший профессиональный футболист, который знает весь спектр проблем. А Дюкова нужно назначить первым вице-президентом, который выполнял бы чисто финансовые вопросы. Дюков на сегодняшний день очень хорошо бы справился с этой задачей. Чисто футбольные дела сложно решать. Но я не говорю о том, что его нужно менять», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 10 мая 2022
-
15:03
-
14:54
-
14:49
-
14:44
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:21
-
14:20
-
14:17
-
14:14
-
14:09
-
14:02
-
13:53
-
13:43
-
13:42
-
13:38
-
13:38
-
13:33
-
13:14
-
13:12
-
13:11
-
13:06
-
13:00
-
12:53
-
12:34
-
12:24
-
12:23
-
12:14
-
12:10
-
12:09
-
12:07