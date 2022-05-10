Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Агаларова отреагировал на информацию об интересе «Истанбул Башакшехир» к форварду

Отец Агаларова отреагировал на информацию об интересе «Истанбул Башакшехир» к форварду
Комментарии

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал информацию о возможном переходе сына в «Истанбул Башакбехир». Ранее интернет-портал Metaratings сообщал, что услуги Агаларова были предложены «Истанбулу», и турецкий клуб взял данный вариант на рассмотрение.

«Не знаю, откуда эта информация. Первый раз её слышу. Всю ту информацию, которую выдаёт пресса, я слышу от прессы. Я стараюсь в первую очередь думать о том, что есть игры и концовка чемпионата. Основная задача футболистов «Уфы» — выйти из этой непростой ситуации. Я не слышал такую информацию», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, последний раз Агаларов забил в матче с «Химками» 1 мая — тогда он реализовал пенальти. Для него этот гол стал 18-м в нынешнем сезоне чемпионата России. 21-летний футболист является лучшим бомбардиром турнира.

Ближайшим преследователем Агаларова является нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, у которого 13 точных ударов. По 11 голов на счету Матео Кассьерры («Сочи»), Артёма Дзюбы («Зенит») и Фёдора Смолова («Динамо»).

Новость по теме
В «Истанбул Башакшехир» прокомментировали информацию об интересе к Гамиду Агаларову
Лучший нападающий лиги оказался на развилке. Драматичный сезон Агаларова Лучший нападающий лиги оказался на развилке. Драматичный сезон Агаларова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022