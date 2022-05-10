«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 10 мая, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках перенесённого матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Тим Вуд.



После 35 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Красные набрали 83 очка. «Астон Вилла» с 43 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у него 86 очков. «Горожане» являются действующими чемпионами Англии.