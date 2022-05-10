«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Поделиться
Сегодня, 10 мая, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках перенесённого матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Тим Вуд.
После 35 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Красные набрали 83 очка. «Астон Вилла» с 43 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у него 86 очков. «Горожане» являются действующими чемпионами Англии.
Комментарии
- 10 мая 2022
-
19:40
-
19:40
-
19:37
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:18
-
19:16
-
19:13
-
19:08
-
19:08
-
19:04
-
19:03
-
19:03
-
18:58
-
18:55
-
18:53
-
18:43
-
18:36
-
18:25
-
18:20
-
18:10
-
18:07
-
18:01
-
17:58
-
17:42
-
17:35
-
17:20
-
17:18
-
17:12
-
17:07
-
16:58
-
16:53
Партнерский контент