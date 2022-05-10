Глава Северной Осетии высказался о строительстве и лицензировании стадиона «Алании»

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло после матча 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» (3:0) рассказал о строительстве и лицензировании стадиона владикавказского клуба.
«Алания» второй сезон не может пройти лицензирование? На этот раз пройдёт лицензирование. Здесь долгая история со стадионом… Сейчас я её рассказывать не хочу. То одни требования были к стадиону, затем вторые. Если не переходить на объективные и субъективные причины, то на сегодня все сложности устранены Строительство стадиона идёт по тем требованиям, которые предъявлены к стадиону первой категории. Проект абсолютно новый, потому прошлый не подходил под требования. На сегодняшний день, дополнительное финансирование предусмотрено — более одного миллиарда рублей. Строительство идёт. Думаю, что в следующем году мы построим стадион. В следующем году получится пройти лицензирование, в случае выхода? Да. Во всяком случае, мы так планируем. Все условия для этого есть.
Нынешняя ситуация никак не скажется на финансировании клуба. Есть основной инвестор клуба. Сегодня с нами присутствует тот инвестор, который готов принять участие в финансировании клуба», — передаёт слова Меняйло корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 10 мая 2022
-
21:07
-
20:58
-
20:54
-
20:54
-
20:28
-
20:27
-
20:13
-
20:10
-
20:02
-
19:58
-
19:55
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:49
-
19:43
-
19:40
-
19:40
-
19:37
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:18
-
19:16
-
19:13
-
19:08
-
19:08
-
19:04
-
19:03
-
19:03
-
18:58
-
18:55
-
18:53