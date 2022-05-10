Глава Северной Осетии высказался о строительстве и лицензировании стадиона «Алании»

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло после матча 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» (3:0) рассказал о строительстве и лицензировании стадиона владикавказского клуба.

«Алания» второй сезон не может пройти лицензирование? На этот раз пройдёт лицензирование. Здесь долгая история со стадионом… Сейчас я её рассказывать не хочу. То одни требования были к стадиону, затем вторые. Если не переходить на объективные и субъективные причины, то на сегодня все сложности устранены Строительство стадиона идёт по тем требованиям, которые предъявлены к стадиону первой категории. Проект абсолютно новый, потому прошлый не подходил под требования. На сегодняшний день, дополнительное финансирование предусмотрено — более одного миллиарда рублей. Строительство идёт. Думаю, что в следующем году мы построим стадион. В следующем году получится пройти лицензирование, в случае выхода? Да. Во всяком случае, мы так планируем. Все условия для этого есть.

Нынешняя ситуация никак не скажется на финансировании клуба. Есть основной инвестор клуба. Сегодня с нами присутствует тот инвестор, который готов принять участие в финансировании клуба», — передаёт слова Меняйло корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.