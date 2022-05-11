«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛ

«Ливерпуль» стал второй командой в истории чемпионата Англии, в которой сразу трём игрокам удалось забить 15 и более голов за один сезон, сообщается в «твиттере» OptaJoe.
В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» 15 и более голов забивали Садио Мане (15), Мохамед Салах (22) и Диогу Жота (15).
Ранее это достижение покорилось лишь «Манчестер Сити» в сезоне-2013/2014. В том сезоне 15 и более голов за сезон забили Яя Туре, Серхио Агуэро и Эдин Джеко.
Напомним, в своём последнем матче «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. Один из голов за «Ливерпуль» забил Садио Мане.
«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Манчестер Сити», который также набрал 86 очков, но имеет игру в запасе.
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