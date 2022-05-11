Бразилец Кафу и тысячи фанатов в Катаре проводили в тур по миру трофей ЧМ-2022

Трофей чемпионата мира по футболу в Катаре начал своё путешествие. На торжественной церемонии присутствовал двукратный обладатель Кубка мира бразильский защитник Маркос Кафу. Поучаствовать в церемонии, которая прошла в будущей стране-хозяйке турнира Катаре, пришли тысячи болельщиков. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Трофей чемпионата мира по футболу в рамках тура посетит в течение следующих шести месяцев в общей сложности 54 страны, включая 32 страны, которые прошли квалификацию на турнир, прежде чем вернуться в Катар для проведения первого в истории чемпионата мира на Ближнем Востоке.
Участники церемонии имели возможность сфотографироваться с трофеем чемпионата мира по футболу и выиграть билеты на матч между сборными Катара и Эквадора в день открытия турнира.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт на восьми стадионах с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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