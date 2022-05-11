«Бавария» определилась с двумя кандидатами на замену Гнабри, если он уйдёт из клуба

Руководство мюнхенской «Баварии» нашло двух кандидатов на замену полузащитнику Сержу Гнабри, если он покинет клуб.
Как сообщает Sport1, мюнхенцы надеются, что им удастся продлить контракт с хавбеком, который истекает в июне 2023 года. Ранее сообщалось, что за немцем следит «Реал» и «Ливерпуль». Если «Баварии» не удастся продлить соглашение с Гнабри, клуб попытается подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку или нападающего «Аякса» Антони.
Нкунку выступает за «РБ Лейпциг» с июля 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии хавбек сыграл в 32 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.
Антони играет за «Аякс» с июля 2020 года. Соглашение игрока с клубом действует до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 35 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов форвард сыграл в 23 матчах, забил 8 мячей и сделал четыре голевые передачи.
- 11 мая 2022
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