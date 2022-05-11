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«Бавария» определилась с двумя кандидатами на замену Гнабри, если он уйдёт из клуба

«Бавария» определилась с двумя кандидатами на замену Гнабри, если он уйдёт из клуба
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Руководство мюнхенской «Баварии» нашло двух кандидатов на замену полузащитнику Сержу Гнабри, если он покинет клуб.

Как сообщает Sport1, мюнхенцы надеются, что им удастся продлить контракт с хавбеком, который истекает в июне 2023 года. Ранее сообщалось, что за немцем следит «Реал» и «Ливерпуль». Если «Баварии» не удастся продлить соглашение с Гнабри, клуб попытается подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку или нападающего «Аякса» Антони.

Нкунку выступает за «РБ Лейпциг» с июля 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии хавбек сыграл в 32 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.

Антони играет за «Аякс» с июля 2020 года. Соглашение игрока с клубом действует до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 35 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов форвард сыграл в 23 матчах, забил 8 мячей и сделал четыре голевые передачи.

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