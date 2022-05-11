Чернов рассказал о самочувствии после игры с «Енисеем». Защитник покинул поле из-за травмы

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своём состоянии после матча 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0). Чернов вышел на замену на 64-й минуте матча и через 15 минут был вынужден покинуть поле из-за травмы.

«Как самочувствие? Пойдёт. Надеюсь, что ничего серьёзного. Доиграю ли сезон? Домой бы доехать», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.