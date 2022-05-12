Гвардиола — о Холанде: мы поможем ему быстро освоиться в «Манчестер Сити»
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о приобретении нападающего Эрлинга Холанда.
«Это решение клуба позволило совершить хороший трансфер на будущее. Холанд сможет играть за «Манчестер Сити» много лет. Я надеюсь, что он сможет идеально приспособиться к нашей команде. Хорошим тренером тебя делают футболисты. Он очень талантливый молодой игрок, который находится в идеальном возрасте. Уверен, мы поможем ему быстро освоиться», — цитирует Гвардиолу BBC.
Напомним, английский клуб достиг принципиальной договорённости о приобретении игрока с дортмундской «Боруссией». Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.
Комментарии
- 12 мая 2022
-
02:07
-
01:52
-
01:47
-
01:39
-
01:36
-
01:19
-
01:18
-
00:53
-
00:45
-
00:36
-
00:21
-
00:07
-
00:05
- 11 мая 2022
-
23:54
-
23:44
-
23:29
-
23:26
-
23:23
-
23:18
-
23:17
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:56
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:44
-
22:42
-
22:33
-
22:32
-
22:31
Партнерский контент