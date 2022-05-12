Гвардиола — о Холанде: мы поможем ему быстро освоиться в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о приобретении нападающего Эрлинга Холанда.

«Это решение клуба позволило совершить хороший трансфер на будущее. Холанд сможет играть за «Манчестер Сити» много лет. Я надеюсь, что он сможет идеально приспособиться к нашей команде. Хорошим тренером тебя делают футболисты. Он очень талантливый молодой игрок, который находится в идеальном возрасте. Уверен, мы поможем ему быстро освоиться», — цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, английский клуб достиг принципиальной договорённости о приобретении игрока с дортмундской «Боруссией». Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.