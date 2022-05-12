Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в Кубке Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в финале Кубка Италии против «Интера» (2:4 д.в.).
«Мы должны поздравить «Интер» с победой. Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне, но должны сохранить эту злость до следующего сезона, чтобы вернуться на победный путь.
Мы хорошо сыграли, но к концу что-то разладилось. Некоторые игроки находились не в лучшей форме, но сделали всё возможное. Их нужно поблагодарить за усилия. Жаль, что мы не одержали победу над «Интером» в чемпионате и не смогли взять реванш сегодня вечером.
Мы должны извлечь уроки из этого опыта. Мы сумели финишировать в четвёрке в чемпионате, что казалось очень трудным ещё в январе. Теперь ребята могут отдохнуть летом и зарядиться энергией», — цитирует Аллегри Football Italia.
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