Кристофер Мартинс: «Спартак» сделает всё возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале Кубка

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал победу красно-белых в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0).

«Отличная игра сегодня! Нам удалось одержать важнейшую победу и выйти в финал Кубка России. Мы сделаем всё возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале! Это будет невероятный матч, мы отдадим все силы ради победы», — приводит слова Кристофера Мартинса Перейры «Спорт-экспресс».

Напомним, в последний раз «Спартак» доходил до финальной стадии Кубка в 2006 году. В том финале красно-белые проиграли ЦСКА – 0:3. Финал, в котором «Спартаку» будет противостоять московское «Динамо», состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.