Игорь Колыванов объяснил, почему решил возглавить «Текстильщик». Клуб вылетает в ФНЛ-2

Российский специалист Игорь Колыванов объяснил, почему решил возглавить футбольный клуб «Текстильщик», который по итогам сезона покинет ФНЛ и будет выступать в первенстве ФНЛ-2.

«Я дал согласие на то, чтобы работать в «Текстильщике». Всё очень просто — хочется работать. Переговорил с руководством клуба, уже есть задачи. Понятное дело, что «Текстильщик» вылетает в ФНЛ-2, так как команда на последнем месте. Есть конкретная задача на следующий сезон — вернуться в ФНЛ-1. Есть программа на три года. Я подписал контракт на один год. Для меня сейчас самое главное – выполнить требования и задачи, которые предстоят на следующий год», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.