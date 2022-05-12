Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов объяснил, почему решил возглавить «Текстильщик». Клуб вылетает в ФНЛ-2

Игорь Колыванов объяснил, почему решил возглавить «Текстильщик». Клуб вылетает в ФНЛ-2
Комментарии

Российский специалист Игорь Колыванов объяснил, почему решил возглавить футбольный клуб «Текстильщик», который по итогам сезона покинет ФНЛ и будет выступать в первенстве ФНЛ-2.

«Я дал согласие на то, чтобы работать в «Текстильщике». Всё очень просто — хочется работать. Переговорил с руководством клуба, уже есть задачи. Понятное дело, что «Текстильщик» вылетает в ФНЛ-2, так как команда на последнем месте. Есть конкретная задача на следующий сезон — вернуться в ФНЛ-1. Есть программа на три года. Я подписал контракт на один год. Для меня сейчас самое главное – выполнить требования и задачи, которые предстоят на следующий год», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме
Колыванов: «Спартак» и «Динамо» давно не выигрывали Кубок — финал должен получиться ярким
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022