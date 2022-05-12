Черчесов прокомментировал победу в финале Кубка Венгрии. Тренер оформил золотой дубль

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу в финале Кубка Венгрии.



«Победа только кажется лёгкой. Но до 84-й минуты счёт был 1:0. В финале всё может произойти. Наш соперник мог изменить всё в любую секунду. Нам надо было быть начеку, потому что я свой первый домашний матч проиграл им 0:3. Сработало всё, что нарабатывали.



Тренерский штаб отработал на твёрдую пятерочку. Я и вчера на пресс-конференции сказал, что нам есть куда расти. Нам надо наших игроков в порядок привести, потому что мы всё ещё толком не поработали с командой. Мы готовились к каждой конкретной игре, ничего не придумывали. Нам нужна стабильность, нужно выходить на другой уровень», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.