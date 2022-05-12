«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны». Контракт игрока с клубом — до 2026 года

«Астон Вилла» выкупила у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщается на официальном сайте бирмингемцев. «Львы» заключили с бразильским хавбеком контракт до 2026 года.



Ранее сообщалось, что Коутиньо не входил в планы главного тренера «Барселоны» Хави, а наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард, наоборот, хотел сохранить игрока в команде.



Напомним, «Астон Вилла» в январе нынешнего года арендовала бразильца у «Барсы». В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги хавбек сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.



Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач.