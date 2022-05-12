«Жажда побед и наград не угасает». Роналду — о призе лучшему игроку апреля в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о получении награды лучшему футболисту апреля в английской Премьер-лиге.
«Моя вторая награда лучшему игроку месяца в Премьер-лиге, шестая в карьере. Я так же рад получению награды, как и в начале карьеры. Жажда побед и наград не угасает. Спасибо всем тем, кто сделал это возможным», — написал Роналду в соцсетях.
В апреле португальский форвард провёл в АПЛ 4 матча и забил 5 голов. Стоит отметить, что всего Роналду становился игроком месяца в АПЛ шесть раз. По этому показателю он сравнялся с действующими рекордсменами — Гарри Кейном и Серхио Агуэро.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.
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