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«Реал Сосьедад» разгромил «Кадис» в матче 36-го тура Примеры

«Реал Сосьедад» разгромил «Кадис» в матче 36-го тура Примеры
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Сегодня, 12 мая, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Кадис». Хозяева одержали победу – 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий Александр Сёрлот, ему ассистировал Давид Сильва. На 53-й минуте преимущество басков удвоил полузащитник Аднан Янузай. В добавленное ко второму тайму время форвард Порту с пенальти довёл счёт до разгромного.

Сёрлот выводит «Реал Сосьедад» вперёд:

Результативный удар Янузая:

Гол Порту:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мартинес Мунуэра. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Мигель Мартинес Мунуэра.

По итогам 36 туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Баскская команда набрала 59 очков. «Кадис» с 35 очками находится на 17-й строчке в таблице.

Испания - Примера. 36-й тур
12 мая 2022, четверг. 20:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Сёрлот – 19'   2:0 Янузай – 53' (пен)   3:0 Порту – 90+8' (пен)
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