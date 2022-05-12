«Реал Сосьедад» разгромил «Кадис» в матче 36-го тура Примеры

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Кадис». Хозяева одержали победу – 3:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий Александр Сёрлот, ему ассистировал Давид Сильва. На 53-й минуте преимущество басков удвоил полузащитник Аднан Янузай. В добавленное ко второму тайму время форвард Порту с пенальти довёл счёт до разгромного.

Сёрлот выводит «Реал Сосьедад» вперёд:

Результативный удар Янузая:

Гол Порту:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мартинес Мунуэра. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Мигель Мартинес Мунуэра.



По итогам 36 туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Баскская команда набрала 59 очков. «Кадис» с 35 очками находится на 17-й строчке в таблице.