Тренер «Химок»: легионеры обещали, что останутся. Потом передумали, ничего не объяснив

Старший помощник главного тренера «Химок» Денис Попов высказался об уходе нескольких легионеров из клуба.
Журналист: Легионеры — серьезная потеря для «Химок»?
Попов: Рассчитывали на всех футболистов. Тем более, они (Бруно Виана и Дидье Ламкель Зе. – Прим. «Чемпионата») у нас два матча играли в старте. Перед их уходом разговаривали с ними. Изначально они обещали, что останутся. Потом изменили решение, ничего толком не объяснив.
Журналист: Прям ничего не сказали?
Попов: Вкратце объяснили ситуацию: «Нам надо ехать домой, у нас там семьи».
Журналист: Не пытались удержать?
Попов: Разговаривали, спрашивали: «А что вам мешает? Раньше же играли». Те даже слушать не стали, — цитирует Попова Sport24.
Отметим, что помимо Вианы и Ламкеля Зе, подмосковный клуб покинул защитник Филип Дагерстоль.
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