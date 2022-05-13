Тренер «Химок»: легионеры обещали, что останутся. Потом передумали, ничего не объяснив

Старший помощник главного тренера «Химок» Денис Попов высказался об уходе нескольких легионеров из клуба.



Журналист: Легионеры — серьезная потеря для «Химок»?



Попов: Рассчитывали на всех футболистов. Тем более, они (Бруно Виана и Дидье Ламкель Зе. – Прим. «Чемпионата») у нас два матча играли в старте. Перед их уходом разговаривали с ними. Изначально они обещали, что останутся. Потом изменили решение, ничего толком не объяснив.



Журналист: Прям ничего не сказали?



Попов: Вкратце объяснили ситуацию: «Нам надо ехать домой, у нас там семьи».



Журналист: Не пытались удержать?



Попов: Разговаривали, спрашивали: «А что вам мешает? Раньше же играли». Те даже слушать не стали, — цитирует Попова Sport24.



Отметим, что помимо Вианы и Ламкеля Зе, подмосковный клуб покинул защитник Филип Дагерстоль.