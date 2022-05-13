Фанаты «Наполи» пообещали Спаллетти вернуть угнанную машину, если он покинет клуб

Болельщики «Наполи» пообещали вернуть угнанный автомобиль главному тренеру клуба Лучано Спаллетти, сообщает Ge.globo.

По данным источника, болельщики итальянского клуба разместили баннер возле стадионе «Наполи», на котором было написано: «Спаллетти, мы вернём вам машину, если вы уйдёте».

Ранее Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил намерение сохранить Лучано Спаллетти на посту главного тренера клуба.

За два тура до конца чемпионата Италии «Наполи» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, однако уже не ведёт борьбу за титул в Серии A. В оставшихся двух турах команда сыграет с «Дженоа» и «Специей».

Спаллетти возглавляет «Наполи» с июля 2021 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2023 года.