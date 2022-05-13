4 российских клуба подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков

«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.
«Информируем, что наш клуб, как и ещё три клуба РПЛ — «Зенит», «Динамо» и «Сочи» — подал в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение УЕФА от 2 мая 2022 года по отстранению российских клубов от еврокубков.
Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюдён.
ПФК ЦСКА стремится играть в еврокубках и до последнего будет бороться за высокие места в чемпионате. Подача иска до окончания сезона связана с жёсткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА — 10 календарных дней», — сообщила пресс-служба ЦСКА на клубном сайте.
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 13 мая 2022
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