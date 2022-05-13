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ЦСКА второй раз подряд выиграл молодёжное первенство

ЦСКА второй раз подряд выиграл молодёжное первенство
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Московский ЦСКА досрочно победил в молодёжном первенстве России по итогам сезона-2021/2022.

В 27-м туре соревнований московский ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» со счётом 1:1. Армейцы набрали 63 очка и занимают первое место в турнирной таблице. Они оказались вне досягаемости ближайшего преследователя – «Ростова» (59). На третьем месте идёт «Локомотив» (53). Четвёртую позицию занимает «Зенит» (50). На пятой строчке расположилась молодёжка «Чертаново» (45).

В прошлом сезоне чемпионом также стал ЦСКА, который набрал 65 очков. На втором месте остался «Краснодар» (64). В тройке лидеров турнир также завершил «Зенит» (62). Московский «Спартак» (58) занял четвёртое место. На пятой позиции остался «Локомотив» (53).

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