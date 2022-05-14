Виктор Гончаренко рассказал, когда планирует возвращаться к работе

Бывший главный тренер «Краснодара» и ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о возможном возобновлении работы.



«Планирую вернуться к работе летом», — цитирует Виктора Гончаренко «РБ-Спорт».



Ранее появилась информация, что бывший наставник «Краснодара» и московского ЦСКА Виктор Гончаренко — один из основных кандидатов на пост главного тренера екатеринбургского «Урала» на следующий сезон.



Напомним, последним местом работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить в отставку тренера и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.



Позже Виктор Гончаренко заявил, что об увольнении из «Краснодара» узнал благодаря новости на официальном сайте клуба.

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