«Меня не волнует возраст». Хави — о возможном трансфере 33-летнего Левандовского

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на возможное подписание в команду нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.
«Меня не волнует возраст футболиста, когда речь заходит о его подписании. Дани Алвес перешёл к нам, когда ему было 38.
С возрастом игроки лучше заботятся о себе, становятся более профессиональными. Примерами могут служить Дани Алвес, Златан Ибрагимович, Лука Модрич, Криштиану Роналду или Лионель Месси», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее 33-летний Левандовски заявил «Баварии», что не будет продлевать с командой контракт, истекающий в конце следующего сезона. Польский форвард не исключил, что уже провёл за мюнхенский клуб последний матч.
«Барселона» обыграла «Сельту» в матче 36-го тура Ла Лиги:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 15 мая 2022
-
00:13
-
00:00
- 14 мая 2022
-
23:53
-
23:41
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:14
-
23:13
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:18
-
22:06
-
22:00
-
21:54
-
21:54
-
21:38
-
21:30
-
21:29
-
21:24
-
21:22
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:35
-
20:34
-
20:33