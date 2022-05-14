«Меня не волнует возраст». Хави — о возможном трансфере 33-летнего Левандовского

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на возможное подписание в команду нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.

«Меня не волнует возраст футболиста, когда речь заходит о его подписании. Дани Алвес перешёл к нам, когда ему было 38.

С возрастом игроки лучше заботятся о себе, становятся более профессиональными. Примерами могут служить Дани Алвес, Златан Ибрагимович, Лука Модрич, Криштиану Роналду или Лионель Месси», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее 33-летний Левандовски заявил «Баварии», что не будет продлевать с командой контракт, истекающий в конце следующего сезона. Польский форвард не исключил, что уже провёл за мюнхенский клуб последний матч.

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче 36-го тура Ла Лиги:

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