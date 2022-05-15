«Боруссия» Д обновила клубный рекорд по количеству голов за сезон в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» обновила клубный рекорд по количеству забитых мячей за сезон в чемпионате Германии, победив в последнем туре «Герту» (2:1) на домашнем поле.

Как отмечает OptaFranz, «Боруссия» забила 85 голов в этом сезоне Бундеслиги. Это новый клубный рекорд, никогда раньше «Боруссия» не забивала столько мячей за один сезон.

Холанд дал автограф мальчику прямо во время матча.

Напомним, «шмели» под руководством Марко Розе заняли второе место в турнирной таблице завершившегося чемпионата Германии, набрав 69 очков в 32 матчах. Отставание от лидера в лице «Баварии» составило восемь баллов. Также путёвки в Лигу чемпионов заполучили леверкузенский «Байер» (64) и «РБ Лейпциг» (58) под руководством экс-тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско.