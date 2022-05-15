Моуринью: у «Ромы» действительно особенные фанаты. Мы должны попытаться отблагодарить их

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отметил важность успеха в предстоящем финальном матче Лиги конференций УЕФА с «Фейеноордом».
«Мы должны попытаться отблагодарить болельщиков. Мы всегда можем сделать это, полностью выложившись на поле. У нас ещё есть возможность завоевать трофей. Если мы сделаем это, я скажу, что команда его заслужила, но ещё больше его заслужили наши болельщики. Победа в Лиге конференций будет значить гораздо больше с точки зрения страсти, чем скудетто для «Милана» или «Интера». Не знаю, всегда ли так было, но хочу сказать, что у «Ромы» действительно особенные фанаты», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.
Финал Лиги конференций УЕФА «Рома» — «Фейеноорд» состоится 25 мая на стадионе «Эр Албания Стадиум» в Тиране (Албания). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 15 мая 2022
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