Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунёв: в «Байере» рассчитывают на меня в новом сезоне. Возвращаться в РПЛ пока не планирую

Лунёв: в «Байере» рассчитывают на меня в новом сезоне. Возвращаться в РПЛ пока не планирую
Комментарии

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв поделился впечатлениями от дебюта в матче Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:1), а также сообщил, что в немецком клубе рассчитывают на него.

«Я доволен своей игрой во вчерашнем матче, рад, что команда вырвала победу на 97-й минуте, мы выглядели лучше соперника. Руководство, тренерский штаб, партнёры поздравили с хорошей игрой. Через несколько часов на неделю улетаем в Мексику, где состоится товарищеский матч.

В команде рассчитывают на меня в новом сезоне. Более детально о своём будущем буду готов говорить через какое-то время после окончания сезона, когда мы сядем и поговорим с руководством «Байера». Возвращаться в РПЛ на данном этапе не планирую, варианты в Премьер-Лиге не рассматриваю. У меня ещё год контракта с «Байером», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Андрей Лунёв показал, как изучает немецкий язык

Новость по теме
«Байер» с Андреем Лунёвым в составе закончил сезон на третьем месте Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022