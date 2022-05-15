Лунёв: в «Байере» рассчитывают на меня в новом сезоне. Возвращаться в РПЛ пока не планирую

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв поделился впечатлениями от дебюта в матче Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:1), а также сообщил, что в немецком клубе рассчитывают на него.



«Я доволен своей игрой во вчерашнем матче, рад, что команда вырвала победу на 97-й минуте, мы выглядели лучше соперника. Руководство, тренерский штаб, партнёры поздравили с хорошей игрой. Через несколько часов на неделю улетаем в Мексику, где состоится товарищеский матч.



В команде рассчитывают на меня в новом сезоне. Более детально о своём будущем буду готов говорить через какое-то время после окончания сезона, когда мы сядем и поговорим с руководством «Байера». Возвращаться в РПЛ на данном этапе не планирую, варианты в Премьер-Лиге не рассматриваю. У меня ещё год контракта с «Байером», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

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