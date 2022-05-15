Андрей Тихонов: сегодня 7:1 от «Зенита» в матче со «Спартаком» точно не может повториться

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Ожидаю хорошей игры и бескомпромиссной борьбы. «Спартаку» нужно выигрывать, да и «Зениту» тоже. Что касается 7:1, сегодня это точно не может повториться», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит».

Санкт-петербургский «Зенит» ранее досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (37) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).