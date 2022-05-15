Брат Федуна: «Спартак» мог забить больше, а «Зенит» — нет

Андрей Федун, брат владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал матч команды с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Был ли сегодня сильнее «Спартак»? Ребят, ничья. Счёт на табло, вы что. Не дотянули. Бывает. Пенальти не видел.



Вы сами видели, игра была хорошая. «Спартак» мог забить больше, а «Зенит» — нет. Поэтому жаль. Но не дотерпели. Получил удовольствие от игры «Спартака». Сегодня был хороший матч. Жалко, что он закончился ничьей», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).