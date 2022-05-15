Жиго: надеюсь, «Спартак» выиграет Кубок России для своих болельщиков

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о поддержке болельщиков красно-белых после матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Мы знаем, что наши фанаты бойкотируют посещение трибун. Но хочется выразить благодарность фанатам, которые были с нами в хорошие и плохие моменты. Мы всегда боролись и выкладывались на максимум за наших болельщиков. Надеюсь, мы выиграем Кубок для них», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.



Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).