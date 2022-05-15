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Ал. Березуцкий: думаю, никогда не появлюсь в социальных сетях. Они всё равно заблокированы

Ал. Березуцкий: думаю, никогда не появлюсь в социальных сетях. Они всё равно заблокированы
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что не собирается заводить аккаунты в социальных сетях.

«Когда я появляюсь в социальных сетях? Думаю, что никогда. Они всё равно все заблокированы», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Сегодня, 15 мая, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу — 1:0.

«Краснодар» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (47) находится на пятом месте. Московская команда потеряла шансы на медали нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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