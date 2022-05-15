Зарема Салихова после матча «Спартак» — «Зенит» назвала судей холуями

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, прокомментировала результат матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«В нашем промо к матчу всё описано. Из песни слов не выкинешь. Судьи — холуи у газпромовского руководства. Они будут по три минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить. А вот деталь: Дзюба выбежал раньше, чем состоялся удар при пенальти. Но гол засчитали. Сам пенальти тоже очень спорный. Такие эпизоды можно перечислять бесконечно. Это всё частности. Важна суть. Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить.

Думаю, «Спартак» снова не будет подавать в ЭСК, потому что эта система замкнута и обречена. И ещё — не знаю, кто был инициатором показа игры в кинотеатрах по всей стране, но точно не «Спартак». Видимо, очень надеялись, что «Зенит» разнесёт нас. Так вот пусть страна видит всё, что происходит с российским футболом, и делает выводы», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».