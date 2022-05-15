Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зарема Салихова: желаю молодым игрокам прогрессировать, чтобы уехать из этой Газпром-лиги

Зарема Салихова: желаю молодым игрокам прогрессировать, чтобы уехать из этой Газпром-лиги
Комментарии

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, пожелала молодым футболистам развиваться, чтобы уехать из чемпионата России.

«Своим молодым футболистам хочется пожелать не сдаваться, прогрессировать в каждой игре, чтобы однажды уехать из этой Газпром-лиги и никогда не видеть лица постылых судей, которые с такой радостью в глазах раздают им карточки, лишая радости празднования гола. Хочется, чтобы у каждого спартаковского футболиста появилась возможность заиграть в лучших чемпионатах — как это случилось с Жиго», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

«Селихов играл в мяч, это не пенальти». Судьи вытащили «Зенит» в матче со «Спартаком»? «Селихов играл в мяч, это не пенальти». Судьи вытащили «Зенит» в матче со «Спартаком»?
«Зенит» отскочил в игре со «Спартаком». Но победа москвичей вызвала бы скандал «Зенит» отскочил в игре со «Спартаком». Но победа москвичей вызвала бы скандал

Напомним, сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти. После матча Зарема Салихова назвала судей холуями.

Новость по теме
Зарема Салихова после матча «Спартак» — «Зенит» назвала судей холуями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022