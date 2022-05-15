Хави — о серебре «Барсы» в Примере: были надежды на титул. Мы должны бороться за трофеи

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о завоевании каталонцами серебряных медалей чемпионата Испании сезона-2021/2022.



«Мы всегда хотим побеждать, но ничья (с «Хетафе» — 0:0. – Прим. «Чемпионата») нам помогла. Мы достигли минимальной цели – мы сыграем в Суперкубке Испании. Теперь можем подвести итоги. «Барселона» сделала большой рывок. Я надеялся выиграть титул, но у нас не получилось.



Продолжим работу в следующем сезоне. Нужно приложить усилия. Но мы также хотим показать, что можем победить «Вильярреал».



«Барселоне» нужно усиление. В следующем сезоне мы должны бороться за трофеи. Мы должны хорошо подготовиться и быть конкурентоспособными», — цитирует Хави Marca.



После 37 сыгранных туров «Барселона» набрала 73 очка. У её ближайшего преследователя – «Атлетико» — 68 очков. За тур до окончания первенства у «матрасников» нет шансов догнать «Барселону», поэтому каталонцы гарантировали себе завоевание серебряных медалей.

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