Станислав Черчесов подвёл итоги золотого сезона в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвёл итоги сезона, в котором его команда оформила золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Венгрии. В последнем матче сезона подопечные российского тренера одержали победу в матче с клубом «Дьирмот» (2:1).

«Хотели завершить сезон на позитивной ноте. Рад, что это удалось. И это при том, что у нас не было девяти-десяти человек из основной обоймы. Во втором тайме на поле вышел 17-летний игрок, а парень, которому 18, провёл уже вторую встречу подряд. Оба доказали, что с мотивацией у них всё в порядке.

Мы вместе со спортивным директором посетили матч нашей второй команды, чтобы определиться, кого из ребят взять на первый сбор в Австрии, который начнётся 5 июня. Утром побывали в гостях у президента клуба. Его совершенно не смутило, что встречаемся в воскресенье, потому что человек живёт футболом и делами «Ференцвароша». Много чего обсудили, наметили план действий на ближайшее будущее. Сошлись на том, что итоги завершившегося сезона всех устроили, но надо расти и прогрессировать. Поговорили, разумеется, и о трансферных вопросах. Уже есть кое-какие новости, но официальную информацию даст клуб.

Я благодарен всем своим помощникам за профессионализм и энтузиазм. Мы — единое целое. И в победах «Ференцвароша» большая заслуга специалистов, окружающих меня уже много лет», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».