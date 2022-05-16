Бензема – о пенальти «паненкой»: я долго ждал подходящего момента, чтобы сделать это

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что долго готовился к тому, чтобы исполнить пенальти «паненкой». В полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Бензема пробил пенальти в таком стиле.

«Я долго тренировал «паненку» и просто ждал подходящего момента, который наступит в матче, где много давления. Такое давление позволяет вам проделывать такие трюки, по крайней мере у меня это работает так», — приводит слова Бензема RMC Sport.

Карим Бензема пробил пенальти «паненкой» в первом полуфинальном матче ЛЧ в Манчестере при счёте 2:4 в пользу соперников мадридского «Реала».

В ответном полуфинальном матче «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Решающий гол с пенальти в дополнительное время матча забил Карим Бензема.