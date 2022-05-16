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Канчельскис — о Кокорине: если бы я выбыл на год, то на меня никто не обратил бы внимания

Канчельскис — о Кокорине: если бы я выбыл на год, то на меня никто не обратил бы внимания
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Думаю, что в той ситуации, в которой находится Кокорин, ему бы пошло на пользу возвращение в Россию. Но захочет ли его видеть «Спартак» или какая-то другая российская команда — это вопрос. После того, как ты год не играл, тебе ещё год надо восстанавливаться физиологически. Если бы я выбыл на год, то на меня никто не обратил бы внимания. Я не верю в то, что Кокорин быстро наберёт форму, ему будет тяжело. В «Фиорентине» он как-то оказался, но зато теперь итальянский клуб не знает, как от него избавиться», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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