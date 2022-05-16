Буффон — о «Золотом мяче»: самая большая несправедливость — Иньеста

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о самой большой несправедливости, связанной с «Золотым мячом».



«Злюсь ли я из-за того, что никогда выигрывал «Золотой мяч»? В этом не всегда есть логика. В 2003 я был лучшим игроком Лиги чемпионов, что редкость для вратаря, но даже не попал в топ-5 «Золотого мяча». Я не забочусь о наградах, но стремлюсь к справедливости в спорте.



Самой большой несправедливостью, связанной с «Золотым мячом», было его отсутствие у Иньесты. Он был так же силён, как Марадона, Месси или Роналду», — приводит слова Буффона France Football.

Напомним, в 2010 году Андрес Иньеста стал вторым в голосовании за «Золотой мяч», уступив партнёру по «Барселоне» Лионелю Месси. Через два года испанец замкнул первую тройку номинантов.