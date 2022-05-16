Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Буффон — о «Золотом мяче»: самая большая несправедливость — Иньеста

Буффон — о «Золотом мяче»: самая большая несправедливость — Иньеста
Комментарии

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о самой большой несправедливости, связанной с «Золотым мячом».

«Злюсь ли я из-за того, что никогда выигрывал «Золотой мяч»? В этом не всегда есть логика. В 2003 я был лучшим игроком Лиги чемпионов, что редкость для вратаря, но даже не попал в топ-5 «Золотого мяча». Я не забочусь о наградах, но стремлюсь к справедливости в спорте.

Самой большой несправедливостью, связанной с «Золотым мячом», было его отсутствие у Иньесты. Он был так же силён, как Марадона, Месси или Роналду», — приводит слова Буффона France Football.

Напомним, в 2010 году Андрес Иньеста стал вторым в голосовании за «Золотой мяч», уступив партнёру по «Барселоне» Лионелю Месси. Через два года испанец замкнул первую тройку номинантов.

«Лишь один человек может помешать Бензема взять «Золотой мяч». Карима нагло лишат награды? «Лишь один человек может помешать Бензема взять «Золотой мяч». Карима нагло лишат награды?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022