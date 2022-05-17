Нападающий «Штутгарта» прокомментировал интерес к нему со стороны мюнхенской «Баварии»

Австрийский нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич рассказал, что думает об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии».

«Следующие несколько дней я буду вести переговоры со «Штутгартом» и моим советником Сашей Эмпахером. Наступают жаркие дни, и не только из-за погоды. Ни от мюнхенцев, ни от других клубов пока никаких конкретных предложений нет.

Я не был постоянным игроком основы в этом сезоне: операция на плече, проблемы с икроножной мышцей, ковид – это был самый тяжёлый сезон в карьере. Вот почему я счастлив, что нам удалось избежать вылета и всё закончилось», — приводит слова Калайджича Stuttgarter Zeitung.

Контракт 24-летнего Саши Калайджича истекает летом 2023 года. В этом сезоне нападающий провёл за «Штутгарт» 15 матчей в немецкой Бундеслиге. На его счету шесть голов и две результативные передачи.