«Бавария» предложит Усману Дембеле четырёхлетний контракт с зарплатой в € 18 млн

Мюнхенская «Бавария» намерена заключить соглашение с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле, чей контракт с испанской командой истекает в конце сезона. Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, действующий чемпион Германии хочет воспользоваться плохим финансовым положением «Барселоны» и предложить Дембеле лучшие условия. Клуб готовит французскому нападающему контракт на четыре года с зарплатой в € 18 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ведёт переговоры с агентами Дембеле с января 2022 года. Сообщается, что «Барселона» также заинтересована в сохранении нападающего.
Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету французского игрока участие в 31 матче, в которых он забил два гола и отдал 13 результативных передач.
«Хетафе» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 37-й тур:
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