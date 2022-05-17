Окружение Месси опровергло информацию о покупке игроком 35% акций «Интер Майами»

Окружение игрока французского «ПСЖ» Лионеля Месси опровергло появившуюся сегодня, 17 мая, новость о том, что он собирается купить 35% акций «Интер Майами» и перейти в команду летом 2023 года. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, аргентинский игрок ещё не решил, что будет делать после чемпионата мира 2022 года в Катаре, равно как и по окончании его контракта с «ПСЖ».

Как сообщается, Лионель Месси не имеет краткосрочных планов, кроме как остаться в парижском клубе. Игрок будет выполнять имеющийся контракт.

Очевидно, что переход в МЛС может оказаться вариантом для Лионеля Месси, но на сегодняшний день, по словам источников в его окружении, игрок ни с кем не общался по этому поводу и у него нет никаких договорённостей ни с одним из клубов.